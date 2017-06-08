Мхитарян - «Детям Армении»: Нужно верить в свои возможности и никогда не сдаваться

PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян встретился с подопечными фонда «Дети Армении» (COAF). Видео со встречи Мхитарян разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Визит Мхитаряна для детей стал неожиданностью, и они не могли сдержать эмоций при виде своего кумира.

Одна из юных поклонниц футболиста спросила, в чем секрет его успеха.

«Неважно, кем вы являетесь – футболистом, юристом или кем-то другим. К успеху в любой сфере жизнедеятельности может привести только максимальная самоотдача. Важно понимать: если вы выбираете какой-то путь, нужно посвятить себя этому полностью, чтобы получать удовольствие от собственного дела и достичь успеха», – ответил Мхитарян.

Он призвал детей верить в свои возможности и никогда не сдаваться.

В марте 2017 года полузащитник национальной сборной Армении Генрих Мхитарян посетил Центр гематологии имени проф. Р.Йоляна. Мхитарян выразил надежду, что своим визитом хоть немного поспособствовал улучшению состояния детей.