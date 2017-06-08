Мхитарян - «Детям Армении»: Нужно верить в свои возможности и никогда не сдаваться
8 июня 2017 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян встретился с подопечными фонда «Дети Армении» (COAF). Видео со встречи Мхитарян разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
Визит Мхитаряна для детей стал неожиданностью, и они не могли сдержать эмоций при виде своего кумира.
Одна из юных поклонниц футболиста спросила, в чем секрет его успеха.
«Неважно, кем вы являетесь – футболистом, юристом или кем-то другим. К успеху в любой сфере жизнедеятельности может привести только максимальная самоотдача. Важно понимать: если вы выбираете какой-то путь, нужно посвятить себя этому полностью, чтобы получать удовольствие от собственного дела и достичь успеха», – ответил Мхитарян.
Он призвал детей верить в свои возможности и никогда не сдаваться.
В марте 2017 года полузащитник национальной сборной Армении Генрих Мхитарян посетил Центр гематологии имени проф. Р.Йоляна. Мхитарян выразил надежду, что своим визитом хоть немного поспособствовал улучшению состояния детей.
Самое значимое
Помимо Ароняна в турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов мира: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года. Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» за который выступает капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG.
Хотя Армения была представлена 16 спортсменами, которые завоевали 70% медалей: 32 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей
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