Полиция Ирана задержала 5 подозреваемых по делу терактов в Тегеране
8 июня 2017 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава полиции Тегерана сообщил о задержании пяти подозреваемых после нападений в иранской столице.
«После атаки в мавзолее аятоллы Хомейни полиция задержала пять подозреваемых. Они находятся под следствием», — заявил он, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
По данным иранского МВД, две группы террористов 7 июня одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. В результате терактов погибли 12 человек, более 40 ранены.
Ранее сообщалось, что один из нападавших был задержан, остальные ликвидированы.
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