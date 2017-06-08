Диего Коста покинет «Челси» из-за плохих отношений с тренером

PanARMENIAN.Net - Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста сообщил, что собирается искать новую команду, так как главный тренер «аристократов» Антонио Конте не рассчитывает на него в следующем сезоне, передает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

«Мои отношения с тренером были плохими в этом сезоне. Видимо, у меня был плохой сезон. Конте прислал мне сообщение о том, что он не рассчитывает на меня в следующем сезоне, так что я должен найти выход. Мне нравится жить в Мадриде, но я не могу оставаться вне спорта несколько месяцев. Мне все равно, в какой лиге выступать, лишь бы играть в футбол», — заявил Коста.

В сезоне 2016/17 28-летний Коста провел за «Челси» 42 матча во всех турнирах и отметился 22 забитыми мячами. Вместе с командой он стал чемпионом Англии.

Коста выступает за лондонский клуб с 2014 года. До этого он защищал цвета мадридского «Атлетико», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.