// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Исследование: Homo sapiens появился на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее

Исследование: Homo sapiens появился на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее
8 июня 2017 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Представления о том, что современный человек появился в одной-единственной «колыбели человечества» в восточной Африке около 200 тысяч лет назад, более не состоятельны, говорится в новом исследовании.

Ископаемые останки пяти ранних представителей современного человека, обнаруженные в северной Африке, показывают, что Homo sapiens (Человек разумный) появился по меньшей мере на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, говорится, что наш вид эволюционировал по всему континенту. По словам профессора Жан-Жака Юблена из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в немецком Лейпциге, открытие ученых может привести к переписыванию учебников о происхождении нашего вида.

«Нельзя говорить, что все быстро развивалось в некоем райском Эдеме где-то в Африке. По нашему мнению, развитие было более последовательным, и оно происходило на всем континенте. Так что если и был райский сад, то им была вся Африка», - добавляет он, пишет BBC.

Профессор Юблен выступил на пресс-конференции в Коллеж де Франс в Париже, где он с гордостью показал журналистам фрагменты ископаемых человеческих останков, найденных в Джебель-Ирхуд в Марокко. Это черепа, зубы и трубчатые кости.

В 1960-е годы на этой одной из древнейших стоянок человека современного вида были обнаружены останки, возраст которых оценивался в 40 тысяч лет. Они считались африканской формой неандертальцев, близких родственников Homo sapiens.

Однако профессора Юблена всегда беспокоила эта интерпретация, и, начав работать в Институте эволюционной антропологии, он решил дать новую оценку ископаемым останкам из Джебель-Ирхуда. Более чем 10 лет спустя он рассказывает совсем иную историю.

Используя современные технологии, ему и его коллегам удалось определить, что возраст новых находок колеблется от 300 тысяч до 350 тысяч лет. А найденный череп по своей форме практически такой же, как и у современного человека. Ряд значительных отличий заметен в несколько более выступающих надбровных дугах и меньших желудочках головного мозга (полостей в головном мозге, заполненных спинномозговой жидкостью).

Раскопки также выявили, что эти древние люди использовали каменные инструменты и научились разводить и добывать огонь. Поэтому они не только выглядели как Homo sapiens, они и вели себя так же.

До настоящего времени самые ранние ископаемые останки подобного вида были обнаружены в Омо-Кибиш в Эфиопии. Их возраст - около 195 тысяч лет.

До появления Homo sapiens существовало множество разных примитивных человеческих видов. Каждый из них внешне отличался от других, и у каждого из них были свои сильные и слабые стороны. И каждый из этих видов, как и животные, эволюционировал и постепенно менял внешность. Это происходило на протяжении сотен тысяч лет.

Ранее общепринятой точкой зрения было, что Homo sapiens эволюционировал неожиданно от более примитивных видов в восточной Африке около 200 тысяч лет назад. И к этому моменту в самых общих чертах сформировался современный человек. Более того, только тогда современный вид, как считалось, начал распространяться по территории Африки, а затем и по всей планете.

Ссылки по теме:
BBC: Homo sapiens появился на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее
 Самое значимое
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Познер: Церковь для меня неприемлемая организация
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом
В Тбилиси облили краской мемориал Гейдара Алиева
Ученые открыли секрет долголетия жителей греческих деревушек на севере Крита
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В новом сезоне «Игры престолов» поставлен рекорд по количеству горящих каскадеров Ирлем получил престижную награду «Эмми» за «поджог» 20 человек в течение одного дня в пятом сезоне. Однако в новом сезоне установлен новый рекорд
Мхитарян - «Детям Армении»: Нужно верить в свои возможности и никогда не сдаваться Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян встретился с подопечными фонда «Дети Армении» (COAF).
Месси продлит контракт с «Барселоной»: Сумма отступных - €400 млн Новое соглашение аргентинского форварда с сине-гранатовыми будет рассчитано до 2021 года, а также иметь опцию продления на один сезон
В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы Сразу после этого ведущие телеканалы объявят результаты экзитполов, подсчет голосов будет вестись всю ночь, а окончательные результаты должны стать известны к утру 9 июня.