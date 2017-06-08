Исследование: Homo sapiens появился на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее

PanARMENIAN.Net - Представления о том, что современный человек появился в одной-единственной «колыбели человечества» в восточной Африке около 200 тысяч лет назад, более не состоятельны, говорится в новом исследовании.

Ископаемые останки пяти ранних представителей современного человека, обнаруженные в северной Африке, показывают, что Homo sapiens (Человек разумный) появился по меньшей мере на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, говорится, что наш вид эволюционировал по всему континенту. По словам профессора Жан-Жака Юблена из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в немецком Лейпциге, открытие ученых может привести к переписыванию учебников о происхождении нашего вида.

«Нельзя говорить, что все быстро развивалось в некоем райском Эдеме где-то в Африке. По нашему мнению, развитие было более последовательным, и оно происходило на всем континенте. Так что если и был райский сад, то им была вся Африка», - добавляет он, пишет BBC.

Профессор Юблен выступил на пресс-конференции в Коллеж де Франс в Париже, где он с гордостью показал журналистам фрагменты ископаемых человеческих останков, найденных в Джебель-Ирхуд в Марокко. Это черепа, зубы и трубчатые кости.

В 1960-е годы на этой одной из древнейших стоянок человека современного вида были обнаружены останки, возраст которых оценивался в 40 тысяч лет. Они считались африканской формой неандертальцев, близких родственников Homo sapiens.

Однако профессора Юблена всегда беспокоила эта интерпретация, и, начав работать в Институте эволюционной антропологии, он решил дать новую оценку ископаемым останкам из Джебель-Ирхуда. Более чем 10 лет спустя он рассказывает совсем иную историю.

Используя современные технологии, ему и его коллегам удалось определить, что возраст новых находок колеблется от 300 тысяч до 350 тысяч лет. А найденный череп по своей форме практически такой же, как и у современного человека. Ряд значительных отличий заметен в несколько более выступающих надбровных дугах и меньших желудочках головного мозга (полостей в головном мозге, заполненных спинномозговой жидкостью).

Раскопки также выявили, что эти древние люди использовали каменные инструменты и научились разводить и добывать огонь. Поэтому они не только выглядели как Homo sapiens, они и вели себя так же.

До настоящего времени самые ранние ископаемые останки подобного вида были обнаружены в Омо-Кибиш в Эфиопии. Их возраст - около 195 тысяч лет.

До появления Homo sapiens существовало множество разных примитивных человеческих видов. Каждый из них внешне отличался от других, и у каждого из них были свои сильные и слабые стороны. И каждый из этих видов, как и животные, эволюционировал и постепенно менял внешность. Это происходило на протяжении сотен тысяч лет.

Ранее общепринятой точкой зрения было, что Homo sapiens эволюционировал неожиданно от более примитивных видов в восточной Африке около 200 тысяч лет назад. И к этому моменту в самых общих чертах сформировался современный человек. Более того, только тогда современный вид, как считалось, начал распространяться по территории Африки, а затем и по всей планете.