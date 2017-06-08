КНДР запустила несколько ракет

PanARMENIAN.Net - Северокорейские военные 8 июня запустили несколько противокорабельных ракет со своего восточного побережья.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР «выпустила несколько неопознанных снарядов, предположительно представлявших собой крылатые ракеты класса земля-корабль, из окрестностей Вонсана, провинция Канвон», передает Lenta.ru.

Ракеты пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.

29 мая Северная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты, а 5 июня ВВС страны провели смотр боевых полетов, целью которых является отработка ударов по американским авианосцам.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных испытаний. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.