КНДР запустила несколько ракет
8 июня 2017 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Северокорейские военные 8 июня запустили несколько противокорабельных ракет со своего восточного побережья.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР «выпустила несколько неопознанных снарядов, предположительно представлявших собой крылатые ракеты класса земля-корабль, из окрестностей Вонсана, провинция Канвон», передает Lenta.ru.
Ракеты пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.
29 мая Северная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты, а 5 июня ВВС страны провели смотр боевых полетов, целью которых является отработка ударов по американским авианосцам.
Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных испытаний. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.
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