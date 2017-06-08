Месси: Роналду - один из лучших футболистов мира
8 июня 2017 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси похвалил форварда «Реала» Криштиано Роналду, назвав его одним из лучших футболистов мира.
«Я всегда говорил о нем так же, и он, в свою очередь, тоже. Наше соперничество раздувает пресса. Каждый старается быть лучшим. В разговоре с ним я не придаю этому большого значения. Криштиану Роналду — отличный игрок, который имеет много хороших качеств. Это происходит год за годом. Он является одним из лучших в мире», — сказал Месси, пишет Championat со ссылкой на ESPN.
Месси и Роналду выиграли девять последних «Золотых мячей» на двоих. В активе аргентинца пять трофеев, португалец стал обладателем четырех. Ожидается, что в декабре Роналду вновь получит приз.
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