В аэропорту армянского Капана совершил посадку первый самолет

PanARMENIAN.Net - Первый самолет осуществил экспериментальную посадку в аэропорту Сюника в Капане. Об этом на своей станице в социальной сети Facbook написал глава областной администрации Роберт Айрапетян.

«Регулярные рейсы – скоро!» – написал он.

Ранее премьер-министр Армении Карен Карапетян сообщил, что Сюникской области, будет выделено 55 миллионов долларов для осуществления проектов в различных секторах. В настоящее время ведутся переговоры для возрожденяи капанского аэропорта.

Работы по реконструкции аэропорта Капана стартовали в марте 2017 года.

В советское время капанский аэропорт принимал рейсы малой авиации из Еревана и других городов Армянской ССР.