В аэропорту армянского Капана совершил посадку первый самолет
8 июня 2017 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый самолет осуществил экспериментальную посадку в аэропорту Сюника в Капане. Об этом на своей станице в социальной сети Facbook написал глава областной администрации Роберт Айрапетян.
«Регулярные рейсы – скоро!» – написал он.
Ранее премьер-министр Армении Карен Карапетян сообщил, что Сюникской области, будет выделено 55 миллионов долларов для осуществления проектов в различных секторах. В настоящее время ведутся переговоры для возрожденяи капанского аэропорта.
Работы по реконструкции аэропорта Капана стартовали в марте 2017 года.
В советское время капанский аэропорт принимал рейсы малой авиации из Еревана и других городов Армянской ССР.
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