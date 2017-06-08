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Верховный суд Норвегии отклонил апелляцию Брейвика

Верховный суд Норвегии отклонил апелляцию Брейвика
8 июня 2017 - 16:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Верховный суд Норвегии 8 июня отказался рассматривать апелляцию террориста Андерса Брейвика. Преступник, приговоренный к длительному тюремному заключению за массовые убийства, требовал признать, что условия его содержания в трехкомнатной камере нарушают права человека.

Тем самым норвежский Верховный суд оставил в силе решение апелляционного суда, который счел, что права Брейвика не нарушены. Защитник террориста заявил, что его клиент обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы обратимся с этим делом в Страсбург как можно скорее», - цитирует слова адвоката.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик расстрелял 77 человек в знак протеста против мультикультурной политики Норвегии и «мусульманского вторжения» в страну. Суд приговорил его к 21 году заключения.

В марте 2016 года Окружной суд Осло частично удовлетворил иск Брейвика против норвежского государства, признав нарушение пунктов статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки или бесчеловечное, унижающее достоинство обращение или наказание. Суд, в частности, счел нарушением ограничение контактов заключенного с внешним миром.

Вердиктом суда остались недовольны и защита Андерса Брейвика, и обвинение. Обе стороны обратились с иском в Апелляционный суд Норвегии, который пришел к выводу, что условия содержания осужденного террориста не нарушают его прав.

Ссылки по теме:
Reuters. Breivik to appeal human rights case to European court - lawyer
Deutsche Welle: Верховный суд Норвегии отклонил апелляцию террориста Андерса Брейвика
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