Картины Гитлера выставлены на аукцион в Германии
8 июня 2017 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Германии на аукцион выставлены картины кисти рейхсканцлера Адольфа Гитлера.
Предполагаемая стоимость работ, многие из которых подписаны самим фюрером, варьируется от $1 до $50 тысяч, пишет RT.
Всего на аукционе представят 14 картин Гитлера.
Как известно, Гитлер пытался поступить в Венскую академию искусств, но дважды провалил экзамены.
В декабре 2016 года стало известно, что книга «Гитлер. Моя борьба. Критическое издание» стала бестселлером в Германии. В России «Моя борьба» (Mein Kampf) включена в список экстремистских материалов и не подлежит публикации. Гитлер написал ее в 1924 году, отбывая наказание в баварской тюрьме за организацию «пивного путча» 1923 года. В книге автор изложил идеи национал-социализма.
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