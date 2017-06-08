Картины Гитлера выставлены на аукцион в Германии

PanARMENIAN.Net - В Германии на аукцион выставлены картины кисти рейхсканцлера Адольфа Гитлера.

Предполагаемая стоимость работ, многие из которых подписаны самим фюрером, варьируется от $1 до $50 тысяч, пишет RT.

Всего на аукционе представят 14 картин Гитлера.

Как известно, Гитлер пытался поступить в Венскую академию искусств, но дважды провалил экзамены.

В декабре 2016 года стало известно, что книга «Гитлер. Моя борьба. Критическое издание» стала бестселлером в Германии. В России «Моя борьба» (Mein Kampf) включена в список экстремистских материалов и не подлежит публикации. Гитлер написал ее в 1924 году, отбывая наказание в баварской тюрьме за организацию «пивного путча» 1923 года. В книге автор изложил идеи национал-социализма.