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Винтажные кроссовки от Apple выставят на аукцион: Начальная цена - $15.000

Винтажные кроссовки от Apple выставят на аукцион: Начальная цена - $15.000
8 июня 2017 - 16:25 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети выставили на продажу винтажные кроссовки Apple, которые компания выпускала в 1990-х годах. Аукцион на Ebay начнется с суммы в 15 тысяч долларов.

Отличительной чертой кроссовок является нанесенный на них классический цветной логотип компании. Эта обувь выпускалась ограниченным тиражом и была предназначена исключительно для сотрудников корпорации. По этой причине ранее они никогда не поступали в продажу, пишет Lenta.ru.

Аукцион начнется 11 июня. Предполагается, что кроссовки удастся продать за 24-36 тысяч долларов.

Это не первый случай, когда различные предметы, каким-либо образом связанные с Apple, продаются на аукционе. Так, в 2016 году с молотка ушли вещи, которые носил Стив Джобс. Кожаная куртка была продана за 22 тысячи долларов, джинсы за три тысячи, часы Seiko за 12,8 тысячи и несколько визиток за 10 тысяч долларов.

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Lenta.ru: Кроссовки от Apple оценили в 15 тысяч долларов
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