Армения хочет либерализовать визовый режим еще с 6 государствами

PanARMENIAN.Net - В скором времени Ереван либерализует визовый режим с шестью государствами. Об этом 8 июня сказал журналистам после заседания правительства замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.

«Мы продолжим шаги в направлении развития туризма в Армении. Катар является одной из стран, граждане которой могут посещать республику без виз. В ближайшее время к ним присоединятся граждане еще шести стран. У нас есть одна общая программа, связанная с либерализацией въездных виз», – сказал замминистра, передает Sputnik-Армения.

Ранее решением правительства был либерализован визовый режим с Катаром. С 10 июня граждане Катара имеют право посещать Армению без виз.

В то же время Кочарян воздержался от оценки факта разрыва десятью государствами дипотношений с Катаром.

«Во-первых, это связано с теми тенденциями, которые происходят в Саудовской Аравии. Кроме того, суннитское государство Катар не примыкает к направленной против Ирана коалиции, так как больше нацелен на сотрудничество», — сказал он.

Ранее десять стран разорвали дипломатические отношения с Дохой, в том числе ОАЭ и Саудовская Аравия. Они обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе запрещенной в ряде стран террористической организации «Исламское государство».