ЕС расширил санкции против КНДР

PanARMENIAN.Net - Евросоюз расширил санкции против КНДР, добавив в черный список 14 человек и четыре организации.

«Совет добавил 14 человек и четыре организации в список лиц, против которых действует заморозка активов и ограничение передвижения, в соответствии со списками в тексте резолюции 2356 Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

Таким образом, в черный список ЕС для КНДР входят 53 физических и 46 юридических лиц.

«Помимо этого, Евросоюз самостоятельно включил в список 41 человека и семь организаций», - отмечается в документе.

2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.

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