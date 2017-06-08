ЕС расширил санкции против КНДР
8 июня 2017 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз расширил санкции против КНДР, добавив в черный список 14 человек и четыре организации.
«Совет добавил 14 человек и четыре организации в список лиц, против которых действует заморозка активов и ограничение передвижения, в соответствии со списками в тексте резолюции 2356 Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.
Таким образом, в черный список ЕС для КНДР входят 53 физических и 46 юридических лиц.
«Помимо этого, Евросоюз самостоятельно включил в список 41 человека и семь организаций», - отмечается в документе.
2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.
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