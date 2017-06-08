В Армении проходит международный молодежный фестиваль «Арт-Фест»
8 июня 2017 - 17:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 8 июня стартовал V международный молодёжный фестиваль «Арт-Фест».
Организаторы главной целью фестиваля называют предоставление возможности молодым деятелям искусства показать свой творческий потенциал.
Одним из крупнейших новшеств фестиваля «Арт-Фест – 2017» стало введение номинаций «Лучшая драма» и «Лучший сценарий», победители в которых получат денежный приз в размере 100 тысяч драмов (около 215 долларов) от семьи известного режиссёра Рубена Овсепяна.
«Мы должны задумываться о будущем, и фестиваль является отличной стартовой платформой для талантливой молодёжи»- сказала режиссёр и один из членов жюри фестиваля Анна Екекян, передает «Новости-Армения».
Как сообщил председатель фестиваля Эрик Барсегян, в 2017 году формат мероприятия несколько изменён.
«Раньше фестиваль был открытым и любой желающий мог принять в нем участие. На этот раз, мы внедрили определённую селекцию для повышения качественной составляющей мероприятия. Мы получили порядка 500 заявок из которых отобрали 400»,- сказал он.
Барсегян также отметил, что сотрудничество с культурными деятелями из других стран продолжает углубляться.
«В 2017 году наши участники и гости прибыли из Грузии, Казахстана и Украины. Мы продолжаем свою международную деятельность и надеемся продолжить расширение географии фестиваля», - сказал он.
Первый республиканский открытый молодежный фестиваль «Арт-Фест» прошел в Армении с 13 по 19 мая 2013 года. На нем было представлено более 130 работ в разных сферах искусства.
Самое значимое
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
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