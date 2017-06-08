В Ереване презентовали «Историю Армении» Мовсеса Хоренаци на русском языке

PanARMENIAN.Net - В армянской столице 8 июня прошла презентация иллюстрированного издания книги «История Армении» Мовсеса Хоренаци на русском языке.

Мероприятие состоялось на кафедре иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ). Книгу перевел Гашик Саргсян.

Во время презентации с речью выступили заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения ЕГУ Вардан Восканян и представитель инициативной группы по публикации данной книги Карен Игитян.

Мовсес Хоренаци — крупнейший армянский средневековый историк, автор монументального «Истории Армении», за создание которой, несмотря на существование более ранних исторических трудов на армянском языке, был назван «отцом армянской историографии».

В своих выступлениях они рассказали о ценности издания, отметили, что книга была дополнена профессионально составленными цветными картами и картинами итальянских художников 15 века. Также был обновлен ряд ссылок и примечаний, передает Panorama.am.

Согласно релизу, идея публикации данной книги принадлежит покойному деятелю армянской общины Пятигорска Гранту Саркисову. Он придавал большую значимость публикациям русскоязычных книг об армянской истории и с их помощью распространению истории армян, как среди представителей армянской общины, так и среди русскоязычных людей других национальностей.

Восканян и Игитян отметили, что над обновлённым вариантом книги «История Армении» Мовсеса Хоренаци работали Алла Ервандовна Тер-Саркисянц – доктор исторических наук, российский историк и этнограф, Валерия Есаян – кандидат филологических наук, Варсеник Айрапетова – кандидат педагогических наук, Виктор Завенович Акопян – кандидат исторических наук, доцент, профессор, Гоар Арустамова – преподаватель армянского языка в армянской школе Пятигорскa и Карен Казарян – историк.