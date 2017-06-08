В Госдуму внесли законопроект о запрете использования VPN и Tor
8 июня 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для просмотра заблокированных сайтов. Проект опубликован в базе нижней палаты парламента.
Согласно тексту законопроекта, депутаты предлагают обязать сервисы и сайты, которые используются для обхода блокировок, работать с Роскомнадзором и обеспечивать ограничение доступа к запрещенным сайтам из реестра.
В качестве наказания авторы инициативы настаивают на 30-дневной блокировке сервисов, передает Lenta.ru.
Кроме того, в проекте значатся поисковые системы, которые депутаты хотят обязать удалять из выдачи для российских пользователей заблокированные сайты.
Авторы инициативы— депутаты Максим Кудрявцев из «Единой России», Николай Рыжак из «Справедливой России» и Александр Ющенко из КПРФ. В пояснительной записке они указывают, что из-за VPN-сервисов и анонимайзеров типа Tor ныне существующие способы блокировки неэффективны.
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