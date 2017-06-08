Forbes: Криштиану Роналду - самый богатый спортсмен мира

PanARMENIAN.Net - Первую строчку в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира второй год подряд занимает португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду. За год он заработал 93 миллиона долларов. 58 из них – это зарплата и бонусы в клубе, а остальные 35 – доход от рекламы и бизнеса.

Роналду и форвард Барселоны Лионель Месси стали единственными представителями футбола, которые попали в Топ-10 рейтинга самых богатых спортсменов мира.

Доходы португальца за 2017 год составили 93 миллиона долларов и с этой суммой он возглавил рейтинг. На 6.8 миллиона меньше у баскетболиста ЛеБрона Джеймса. Месси отстал от португальца на 13 миллионов долларов — третье место. Также в топ-10 вошли: теннист Роджер Федерер, баскетболист Кевин Дюрэнт, Рори Макилрой (гольф), футболист Эндрю Лак, баскетболисты Стефен Карри и Джеймс Харден, гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

На 18 строчке рейтинга расположился Неймар (37 млн), 24 Гарет Бэйл (34 млн) и на 30 месте Златан Ибрагимович (32 млн). Также в Топ-100 попали Уэйн Руни (70 место, 23.6 млн), Луис Суарес (71 место, 23.3 млн), Серхио Агуеро (80 место, 22.6 млн) и Хамес Родригес (91 место, 21.9 млн).