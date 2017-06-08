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ИГ пригрозило 8 странам новыми терактами

ИГ пригрозило 8 странам новыми терактами
8 июня 2017 - 18:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) 8 июня распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран.

Послание, написанное на плохом английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам».

Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии, передает Lenta.ru со ссылкой на бельгийское издание DH.be.

Бельгийский эксперт в области борьбы с международным терроризмом Питер ван Остайен считает, что заявление радикалов может иметь серьезные основания. Сейчас его изучением занимаются аналитики из бельгийского управления по анализу угроз.

6 июня на площади перед собором Парижской Богоматери 40-летний гражданин Алжира с криком «Это вам за Сирию!» напал с молотком на полицейского. Коллеги патрульного открыли огонь по злоумышленнику, ранив его в ноги. В больнице нападавший заявил, что является «воином халифата» и сражается на стороне ИГ. Прокуратура Франции квалифицировала его действия как теракт.

Вечером 3 июня в столице Великобритании трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих. Жертвами этой атаки стали 8 человек, 48 получили ранения. Террористы были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.

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Lenta.ru: ИГ пригрозило восьми странам новыми терактами
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