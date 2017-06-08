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Катарские власти не готовы сдаться и принести в жертву свою независимость

Катарские власти не готовы сдаться и принести в жертву свою независимость
8 июня 2017 - 18:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Катарские власти не готовы идти на уступки ради улучшения отношений с соседями по региону. Об этом сообщил министр иностранных дел эмирата шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани.

«Мы не готовы сдаваться, и никогда не будем готовы принести в жертву независимость нашей внешней политики», — пояснил аль-Тани.

По его словам, власти эмирата ни разу не сталкивались с таким уровнем враждебности, даже со стороны военных противников. Аль-Тани также уточнил, что войска Катара остаются на базах, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.

В тот же день к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединились Коморские Острова.

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Lenta.ru: Катар заявил о неготовности сдаваться и приносить в жертву свою независимость
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