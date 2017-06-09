Тимати дал открытый концерт в Ереване: На площади собрались более 40.000 человек
9 июня 2017 - 00:12 AMT
PanARMENIAN.Net - 8 июня на площади Республики в столице Армении состоялся большой открытый концерт российского хип-хоп исполнителя Тимати. Концерт был бесплатным для всех.
Как сообщил в беседе с PanARMENIAN.Net основатель компании-организатора концерта Jet Set Арман Алексанян, по их подсчетам, на ереванский концерт исполнителя пришли более 40.000 человек. Подходы к площади и все прилегающие улицы были перекрыты.
«Мы насчитали около 45.000»,- сказал Алексанян, добавив, что они очень довольны, так как концерт прошел даже лучше, чем они ожидали.
Ранее Алексанян сообщил, что площадь Республики вмещает около 30.000 человек, но ожидается больше народу. Концерт начался в 20:00 по ереванскому времени, однако зрители стали собираться на площади еще с 19:00. До выступления певца зрителей около часа развлекал официальный DJ Тимати, участник лейбла Black Star DJ Philchansky. Тимати вышел на сцену в 21:00 и порадовал зрителей полуторачасовой сольной программой, исполнив как относительно новые, так и старые хиты.
12 мая в Ереване, в СКК им. К. Демирчяна, состоялся большой концерт музыкального лейбла Black Star в расширенном составе. В столицу Армении приехали известные российские исполнители Тимати, L'One, Мот и певица армянского происхождения Кристина Си (Кристина Саркисян). Концерт организовала компания Jet Set, которая в декабре 2015 года устроила первый концерт Тимати и L'One в Ереване. Все артисты, за исключением Тимати, выступили. Выход самого Тимати не состоялся по причине технических неполадок, и концерт был отменен. Тогда и организаторы, и сам артист пообещали, что концерт состоится в скором времени.
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