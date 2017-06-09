Мэй переизбралась в парламент Великобритании
9 июня 2017 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам досрочных выборов переизбралась в парламент.
Выступая с короткой речью после переизбрания, Мэй заверила своих сторонников, что правление консерваторов принесет стабильность и обеспечит выгодные условия Brexit для страны.
«Нам еще предстоит увидеть всю картину. Этой стране нужен период стабильности. Если Консервативная партия выиграет большинство мест, то нашей задачей будет привнести этот период стабильности… Мы сделали успешный Brexit одним из приоритетов нашей программы, и добьемся этого. Моя решимость – та же, что была утром», - сказала она, передает РИА Новости.
Ранее в парламент переизбрались министры финансов и образования Филип Хаммонд и Джастин Грининг. На данный момент лейбористы получили 252 мандата, консерваторы — 297. Независимые кандидаты выиграли 20 мест, Шотландская национальная партия — 29, Либерал-Демократическая — 9.
По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте -Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости — самая правая партия — не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.
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