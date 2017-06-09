РПА определилась с представителями Армении в международных организациях

PanARMENIAN.Net - Руководителями делегаций Национального Собрания в различных международных организациях будут только представители правящей Республиканской партии Армении (РПА). Об этом заявил вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, передает Sputnik-Армения.

По его словам, делегацию межпарламентской ассамблеи СНГ возглавит председатель НС Ара Баблоян, в Парламентской Ассамблее ОДКБ — вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, в ПАСЕ — вице-спикер НС Арпине Ованнисян, в ОБСЕ — Эрмине Нагдалян, в Евронесте и Евросоюзе — Армен Ашотян, в НАТО — Корюн Наапетян.

Армянскую делегацию межпарламентской ассамблеи Православия возглавит Арташес Гегамян, делегацию Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) — Гагик Минасян, Парламентскую ассамблею Франкофонии — Маргарит Есаян.

Также были утверждены руководители межпарламентских комиссий: Арташес Гегамян возглавил армяно-российскую комиссию, Эдуард Шармазанов — с Грузией, Беларусью и Кипром, спикер парламента Ара Баблоян — с Карабахом, а руководителем комиссии с США стала Арпине Ованнисян.