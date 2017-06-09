Эрдоган принял закон об отправке турецких военных в Катар
9 июня 2017 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Тайип Эрдоган одобрил закон об отправке турецких военнослужащих в Катар, а также соглашение между двумя странами по сотрудничеству в обучении военных.
8 июня стало известно, что парламент Турции принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране. Ранее представитель МИД Турции подтвердил намерение Анкары и Дохи создать турецкую военную базу в Катаре. Отмечается, что размещение турецких военных в Катаре будет осуществлено в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран в области безопасности и обучения сотрудников жандармерии, подписанным в 2015 году.
Распоряжения правительства были опубликованы в правительственном издании Official Gazette 10 июня, передает РИА Новости.
5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.
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