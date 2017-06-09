Стинг осенью 2017 года даст концерт в Москве

PanARMENIAN.Net - Английский музыкант, экс-лидер группы The Police, обладатель 16 «Грэмми» и десятка других наград, включая три номинации на «Оскар», знаменитый Стинг высутпит с концертом в Москве, сообщает rollingstone.ru.

Стинг выступит 3 октября в московском СК «Олимпийский». Билеты поступят в продажу 13 июня.

Организатором концерта стала компания Ильдара Бакеева — Ildar Bakeev Entertainment (в прошлом — Euro Entertainment), исторического промоутера концертов Стинга в Москве в 2010, 2011 и 2012 годах.

На концерте в Москве Стинг будет играть не только новые треки — он исполнит и хиты The Police, а также свои известные песни из сольной карьеры.

Помогать мульти-инструменталисту в этом будут уже упомянутый Миллер, барабанщик Джош Фриз и гитарист Руфус Миллер. Специальным гостем концерта станет сын Стинга Джо Самнер — лидер и гитарист рок-группы Fiction Plane.

Отмечается, что впервые за 13 лет экспериментов, тяжелых, прежде всего, для своей аудитории — Стинг выпустил настоящую рок-запись с традиционным для себя прежнего звучанием и крепкими поп-треками. Один из самых ярких номеров диска — мрачная баллада «50.000» памяти Принца.

Альбом «57th & 9th», название которого отсылает к нью-йоркскому перекрестку, который Стингу приходилось пересекать каждое утро по дороге в студии, назван так не случайно: при работе над ним музыкант намеренно поставил себя в жесткие условия. Студийное время для работы с маленькой группой в составе ударника Винни Калаюты, гитариста Доминика Миллера и двух текс-мекс-рокеров Джерри Фуэнтеса и Диего Найвара из The Last Bandoleros было жестко ограничено, потому каждый день Стинг прибывал на базу без материала и начинал сходу играть с музыкантами. А чтобы написать слова, музыкант часами закрывал себя на балконе с чашкой кофе и гитарой и не позволял расслабиться, несмотря на холод. Усилия того стоили, музыкант и сам доволен новой пластинкой: «Это самый мой рокерский диск за много лет. На нем все подчинено энергии. Я просто решил поднять матчу и двинуть вперед».