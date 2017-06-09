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В Баку снова задержали главного редактора «Толыши садо»

В Баку снова задержали главного редактора «Толыши садо»
9 июня 2017 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В Баку 8 июня задержали главного редактора газеты «Толыши садо» Хилал Мамедов.

Хилал Мамедов был арестован 21 июня 2012 года. Он обвинялся в госизмене, разжигании межнациональной розни и наркоторговле. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

17 марта 2016 года Хилал Мамедов был освобожден согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании.

Как сообщил его брат Сабахаддин Мамедов, около 11:30 к Хилалу Мамедову пришел участковый инспектор полиции и предложил ему пойти в его офис, чтобы отметиться в целях профилактической работы с осужденными, передает Haqqin.az.

Позже Хилал Мамедов позвонил домой и успел сообщить, что его везут в управление полиции, расположенное около станции метро «Гянджлик». B том районе находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью МBД.

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Haqqin.az. Задержан главный редактор «Толыши садо» Хилал Мамедов
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