Тимати в Ереване: Армянская публика - мечта любого артиста

PanARMENIAN.Net - Известный российский хип-хоп и рэп-певец Тимати остался в восторге от концерта под открытым небом, который он дал 8 июня в Ереване.

12 мая в Ереване, в СКК им. К. Демирчяна, состоялся большой концерт музыкального лейбла Black Star в расширенном составе. В столицу Армении приехали известные российские исполнители Тимати, L'One, Мот и певица армянского происхождения Кристина Си (Кристина Саркисян). Концерт организовала компания Jet Set, которая в декабре 2015 года устроила первый концерт Тимати и L'One в Ереване. Все артисты, за исключением Тимати, выступили. Выход самого Тимати не состоялся по причине технических неполадок, и концерт был отменен. Тогда и организаторы, и сам артист пообещали, что концерт состоится в скором времени.

«Для меня, данное моим людям слово вернуться, всегда будет выше любого гонорара!!! По этой причине за 15 лет на сцене, у меня практически не было отмен концертов. ЕРЕВАН!!! Этот концерт я запомню на долго!!! Я ожидал, пригласив вас, много людей, но я никак не ожидал увидеть столько!!! Больше 45т!!! Спасибо, после таких сольников, понимаешь, что все эти годы работы были не зря!!! Думаю что такие площадки и такая публика, это мечта любого артиста!!! И в заключении, большое спасибо моей главной болельщице @tatakey))) т.к. без её участия, этот концерт мог бы неизвестно когда состояться, но состоялся оперативно и на центральной площади города!!!», — написал рэпер в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Во время концерта под открытым небом в Ереване Тимати поднял армянский флаг, чем вызвал восторженный возглас зрителей.

Как сообщил ранее в беседе с PanARMENIAN.Net основатель компании-организатора концерта Jet Set Арман Алексанян, по их подсчетам, на ереванский концерт исполнителя пришли более 40.000 человек. Подходы к площади и все прилегающие улицы были перекрыты. На концерт Тимати съехались его поклонники из России, Грузии и Ирана.