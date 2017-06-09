// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Адвокат Трампа уговорил его не писать в Twitter после речи экс-главы ФБР

Адвокат Трампа уговорил его не писать в Twitter после речи экс-главы ФБР
9 июня 2017 - 11:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Адвокат президента США Марк Касовиц убедил Дональда Трампа не отвечать в Twitter на заявления в сенате экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Джеймс Коми выступил 8 июня на специальном заседании в комитете сената, на котором дал свои показания по делу о вмешательстве России в выборы в США и о связях Трампа с Москвой. Трамп, который ранее активно комментировал различные политические события, используя свой Twitter как «оружие и мегафон», более суток не оставлял записей в своем микроблоге. Вместо него, отмечает издание, выступил Касовиц.

«Лучшее, что можно сказать на это [выступление Коми], — ничего не сказать. Касовиц, а он прекрасный адвокат, сам ответил на это», — пояснил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, являющийся близким знакомым Трампа. При этом, как отмечает издание, адвокат убедил Трампа, что будет защищать его «агрессивно», «атакуя Коми, когда будет такая возможность».

Президент не отвечал на вопросы журналистов о выступлении бывшего директора ФБР, опираясь на заранее подготовленные ответы, передает РБК со сыслкой наWashington Post.

8 июня, Касовиц прокомментировал выступление Коми. В своем заявлении он опроверг, что Трамп когда-либо просил Коми о лояльности или требовал от него прекратить расследование дела о «русском вмешательстве». Также он отметил, что, согласно речи Коми, Трамп никогда не был фигурантом расследования, которое ведет ФБР, а также отметил непричастность России к выборам в США. «Нет никаких доказательств того, что хоть один голос на выборах стал результатом какого-либо вмешательства России», — добавил адвокат.

При этом Касовиц подчеркнул, что в своей речи Коми фактически признался в том, что был источником утечек конфиденциальной информации, и предложил соответствующим органам решить, могут ли такие утечки стать предметом расследования.

Ссылки по теме:
РБК: Адвокат Трампа убедил его не писать в Twitter после речи экс-главы ФБР
 Самое значимое
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Познер: Церковь для меня неприемлемая организация
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом
В Тбилиси облили краской мемориал Гейдара Алиева
Ученые открыли секрет долголетия жителей греческих деревушек на севере Крита
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Кинолюбители назвали «Крестный отец» величайшим фильмом всех времен При составлении списка журнал опросил 20 тысяч кинолюбителей.
Азербайджан вновь обстрелял армянское село Баганис ВС Азербайджана вечером 8 июня в течение двух часов обстреливала армянское приграничное село Баганис Тавушской области.
Трамп может назначить Тиллерсона посредником между Катаром и другими арабскими странами США предпочитают, чтобы страны Персидского залива самостоятельно решили этот кризис и не уверены, что предложение о посредничестве будет принято участниками конфликта.
Аронян в третий раз сыграл вничью в Norway Chess 10 июня в 4 туре Аронян белыми сыграет с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.