Адвокат Трампа уговорил его не писать в Twitter после речи экс-главы ФБР
9 июня 2017 - 11:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Адвокат президента США Марк Касовиц убедил Дональда Трампа не отвечать в Twitter на заявления в сенате экс-директора ФБР Джеймса Коми.
Джеймс Коми выступил 8 июня на специальном заседании в комитете сената, на котором дал свои показания по делу о вмешательстве России в выборы в США и о связях Трампа с Москвой. Трамп, который ранее активно комментировал различные политические события, используя свой Twitter как «оружие и мегафон», более суток не оставлял записей в своем микроблоге. Вместо него, отмечает издание, выступил Касовиц.
«Лучшее, что можно сказать на это [выступление Коми], — ничего не сказать. Касовиц, а он прекрасный адвокат, сам ответил на это», — пояснил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, являющийся близким знакомым Трампа. При этом, как отмечает издание, адвокат убедил Трампа, что будет защищать его «агрессивно», «атакуя Коми, когда будет такая возможность».
Президент не отвечал на вопросы журналистов о выступлении бывшего директора ФБР, опираясь на заранее подготовленные ответы, передает РБК со сыслкой наWashington Post.
8 июня, Касовиц прокомментировал выступление Коми. В своем заявлении он опроверг, что Трамп когда-либо просил Коми о лояльности или требовал от него прекратить расследование дела о «русском вмешательстве». Также он отметил, что, согласно речи Коми, Трамп никогда не был фигурантом расследования, которое ведет ФБР, а также отметил непричастность России к выборам в США. «Нет никаких доказательств того, что хоть один голос на выборах стал результатом какого-либо вмешательства России», — добавил адвокат.
При этом Касовиц подчеркнул, что в своей речи Коми фактически признался в том, что был источником утечек конфиденциальной информации, и предложил соответствующим органам решить, могут ли такие утечки стать предметом расследования.
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