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Аронян в третий раз сыграл вничью в Norway Chess

Аронян в третий раз сыграл вничью в Norway Chess
9 июня 2017 - 12:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в третьем туре супертурнира Norway Chess в Ставангере вновь сыграл вничью. Соперником армянского гроссмейстера на этот раз был представитель Нидерландов Аниш Гири. Об этом сообщает НОК Армении.

Партии Карлсен – Накамура, Крамник – Со, Вашье-Лаграв – Каруана, Карякин – Ананд также завершились вничью. Турнирная таблица: 1-2. Накамура, Крамник – по 2; 3-8. Карякин, Аронян, Каруана, Карлсен, Со, Вашье-Лаграв – по 1,5; 9-10. Гири, Ананд – по 1.

10 июня в 4 туре Аронян белыми сыграет с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

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