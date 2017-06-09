Трамп может назначить Тиллерсона посредником между Катаром и другими арабскими странами
9 июня 2017 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Трамп предлагает госсекретарю Тиллерсону стать посредником в ситуации с Катаром Президент США Дональд Трамп предлагает госсекретарю Рексу Тиллерсону стать посредником между Катаром и другими арабскими странами, разорвавшими с ним дипломатические связи, передает РБК со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что США предпочитают, чтобы страны Персидского залива самостоятельно решили этот кризис и не уверены, что предложение о посредничестве будет принято участниками конфликта.
8 июня Катар заявил, что не готов менять свою внешнюю политику для разрешения спора с другими арабскими государствами Персидского залива и никогда не будет идти на компромисс. Напомним, ранее сообщалось, что официальная Доха заявила о нарушении суверенитета Катара в результате разрыва дипломатических отношений. Дипотношения с Катаром, известным своей поддержкой исламистского движения «Братья-мусульмане», уже разорвали также Египет, Ливия, Йемен и Мальдивы.
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