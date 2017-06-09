ООН предупредила Турцию о возможных терактах
9 июня 2017 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - ООН предупредила Турцию, Бельгию, Францию, Германию о возможных террористических атаках со стороны боевиков организации «Исламское государство» (ИГ), передает Trend.az со ссылкой на турецкие СМИ.
За последние месяцы ИГ изменило тактику, и в настоящее время его целью являются не Ирак и Сирия, а страны Европы, отмечается в отчете.
Ранее террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) 8 июня распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран. Послание, написанное на плохом английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам».Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии
Также отмечается, что за последние пять месяцев в рядах ИГ значительно уменьшилось число иностранных боевиков.
В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка «Исламское государство» , YPG и PYD.
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