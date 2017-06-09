Саргсян: Армения смогла обеспечить финансовую стабильность благодаря программам МВФ и ВБ
9 июня 2017 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 9 июня принял делегацию участников ежегодной встречи стран подгруппы Международного валютного фонда и Всемирного банка, возглавляемой Бельгией и Нидерландами. Об этом сообщили в пресс-службе главы армянского государства.
Саргсян отметил, что подобные ежегодные встречи являются хорошей возможностью для обмена мнениями с официальными лицами и партнерами сферы о ходе взаимодействия между странами подгруппы и перспективах развития этого взаимодействия, а также о стоящих перед мировой экономикой проблемах и вызовах, возможных путях их преодоления.
Армянский президент высоко оценил сотрудничество Армении с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Он подчеркнул важность программ, реализованных совместно с этими международными финансовыми организациями в течение 25 лет, прошедших со дня вступления Армении в эти организации.
По словам Саргсяна, благодаря этим программам, Армения смогла обеспечить в стране макроэкономическую и финансовую стабильность, проводя координированную налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, а также осуществить реформы в самых разных сферах и за счёт этого повысить экономическую эффективность Армении.
Подчеркнув, что Армения предприняла серьезнейшие реформы, нацеленные на долгосрочное развитие, Саргсян выразил уверенность, что в рамках этих реформ продолжится тесное и эффективное сотрудничество ВБ и МВФ.
Участники встречи также с удовлетворением говорили о более чем 20-летнем взаимодействии с Арменией, отмечая, что готовы продолжать совместную работу, ожидая новых достижений.
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