Вооруженный мужчина держит заложников в центре занятости в Ньюкасле

PanARMENIAN.Net - В городе Ньюкасл на северо-востоке Великобритании вооруженный ножом мужчина взял в заложники несколько человек, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Сообщается, все пленники являются сотрудниками одного из местных центров занятости.

На место происшествия прибыли наряды полиции.

Другие подробности пока не сообщаются.