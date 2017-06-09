Кинолюбители назвали «Крестный отец» величайшим фильмом всех времен

PanARMENIAN.Net - Журнал Empire составил рейтинг величайших кинокартин всех времен. Лидером списка стал фильм 1972 года «Крестный отец», передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

В криминальной саге режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, снятой по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо, рассказывается о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. «Крестный отец» — первая картина трилогии Копполы об американской мафии.

На второй строчке — лента Джорджа Лукаса 1980 года «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар», второй фильм фантастической кинофраншизы. Третье место получил «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, снятый в 2008-м.

В первую десятку также вошли «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти» и «Властелин колец: Братство кольца».

При составлении списка журнал опросил 20 тысяч кинолюбителей.