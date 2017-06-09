// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Кинолюбители назвали «Крестный отец» величайшим фильмом всех времен

Кинолюбители назвали «Крестный отец» величайшим фильмом всех времен
9 июня 2017 - 13:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Журнал Empire составил рейтинг величайших кинокартин всех времен. Лидером списка стал фильм 1972 года «Крестный отец», передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

В криминальной саге режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, снятой по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо, рассказывается о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. «Крестный отец» — первая картина трилогии Копполы об американской мафии.

На второй строчке — лента Джорджа Лукаса 1980 года «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар», второй фильм фантастической кинофраншизы. Третье место получил «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, снятый в 2008-м.

В первую десятку также вошли «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти» и «Властелин колец: Братство кольца».

При составлении списка журнал опросил 20 тысяч кинолюбителей.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Назван величайший фильм всех времен по версии кинолюбителей
 Самое значимое
В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
К 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюстК 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюст
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Первый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля АзнавураПервый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля Азнавура
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Авишай Коэн о предстоящем ереванском концерте: Буду импровизироватьАвишай Коэн о предстоящем ереванском концерте: Буду импровизировать
Израильский джазмен, контрабасист, композитор, певец Авишай Коэн 31 мая выступит в Концертном зале имени Арама Хачатуряна вместе со своим трио.
Partner news
 Статьи
Пулитцеровские фотографии

Страдания «маленького человека»

 Самое читаемое в разделе
Концерт Black Star в Ереване: Как и почему Тимати не вышел на сцену
«Евровидение – 2017»: Арцвик из Армении заняла 18-е место, победитель - Португалия
Фильм «Обещание» о Геноциде армян провалился в кинопрокате США
Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Вооруженный мужчина держит заложников в центре занятости в Ньюкасле Другие подробности пока не сообщаются.
Юнкер: ЕС планирует стать крупнейшим в мире инвестором в военную промышленность Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на Международной конференции по обороне и безопасности в Праге.
Азербайджан вновь обстрелял армянское село Баганис ВС Азербайджана вечером 8 июня в течение двух часов обстреливала армянское приграничное село Баганис Тавушской области.
ООН предупредила Турцию о возможных терактах ООН предупредила Турцию, Бельгию, Францию, Германию о возможных террористических атаках со стороны боевиков организации «Исламское государство» (ИГ).