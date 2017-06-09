Вышел международный трейлер новых «Трансформеров» (видео)
9 июня 2017 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Вышел новый международный трейлер к фильму «Трансформеры: Последний рыцарь». Он опубликован на канале студии Paramount Pictures на YouTube.
Создатели ленты обещают, что новая часть развеет ключевые мифы франшизы и даст новое определение тому, что значит быть героем, пишет Gazeta.ru.
По сюжету, люди и трансформеры находятся в состоянии войны, Оптимуса Прайма нет, а ключ к спасению будущего скрыт в тайнах прошлого.
Предотвращать катастрофу будет неожиданный альянс: Кейд Игер (в исполнении Марка Уолберга), трансформер Бамблби, английский лорд (Энтони Хопкинс) и оксфордский профессор (Лора Хэддок).
Режиссер – Майкл Мэй. Лента выходит в прокат в июне 2017 года.
Ранее сообщалось, что в фильме также сыграли Джош Дюамель, Джон Туртурро, Джон Гудман, Стэнли Туччи.Режиссер Майкл Бэй опроверг ранее прошедшую информацию о том, что продолжительность пятой части «Трансформеров» - «Последнего рыцаря» составит около трех часов.
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