В Лондоне обнаружили спортзал для тренировки джихадистов

PanARMENIAN.Net - Британская полиция 8 июня провела обыски в мусульманском фитнес-клубе Ummah Fitness, расположенном на востоке Лондона в районе Илфорд.

Обыски прошли в рамках расследования теракта в Лондона, когда трое террористов наехали на людей на Лондонском мосту. В илфордском фитнес-клубе могли проходить боевую подготовку джихадисты, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету The Times.

В Ummah Fitness занимались, в частности, двое из трех лондонских террористов: 27-летний британец пакистанского происхождения Хурам Батт и 22-летний итальянец марокканского происхождения Юссеф Загба. Кроме того, на одной из записей с камер наружного наблюдения у фитнес-клуба видно, как Батт и Загба что-то активно обсуждают вместе со своим будущим сообщником 30-летним Рашидом Редваном (уроженцем либо Марокко, либо Ливии).

Более того, сообщается, что спортзалом управляли два брата Адил и Саджил Шахиды, причастные к терактам в Лондоне в июле 2005 года. Они оба раньше входили в исламистскую группировку «Аль-Мухаджирун» Анджема Чоудари. Тесные связи с ней поддерживал также один из террористов с Лондонского моста - Хурам Батт.

Как выяснило издание, в полицию поступали сведения о возможной подготовке джихадистов в илфордском фитнес-клубе еще в 2015 году. Опасения по поводу происходящего в спортзале выражали даже представители местной мечети, отмечает The Financial Times. Помимо обысков в Ummah Fitness, вечером 7 июня в ходе антитеррористического рейда в Илфорде были задержаны три человека. По крайней мере двое из них подозреваются в подготовке терактов, а третий – в распространении наркотиков.

Теракт в Лондоне произошел в ночь на 4 июня. Трое мужчин на фургоне наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После этого они продолжили движение до близлежащего рынка Боро (расположенного примерно в 500 метрах от моста) и там напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли восемь человек, около 50 были ранены. Прибывшие на место событий полицейские застрелили всех троих нападавших. Позднее появились сообщения, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

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