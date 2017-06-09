Путин: ИГ готовит план по дестабилизации Центральной Азии

PanARMENIAN.Net - Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) готовит планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России, а расследование теракта в Петербурге подтвердило существование ячеек организации в странах ШОС. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев. Это показало расследование теракта и у нас в России, в Петербурге. По имеющимся данным, ИГ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России», — сказал Путин на заседании лидеров стран ШОС в Астане, пишет РИА Новости.

«Нужно укреплять координацию спецслужб организации (ШОС-– ред.), в том числе, по линии региональной антитеррористической структуры», — добавил Путин.

3 апреля в санкт-петербургском метро в результате взрыва самодельного устройства погибли 14 человек, были ранены около 50 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По данным СКР, взрыв осуществил террорист-смертник из Средней Азии, 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имеющий гражданство РФ и предположительно связанный с «Исламским государством» (ИГ).