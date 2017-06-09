Путин: ИГ готовит план по дестабилизации Центральной Азии
9 июня 2017 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) готовит планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России, а расследование теракта в Петербурге подтвердило существование ячеек организации в странах ШОС. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев. Это показало расследование теракта и у нас в России, в Петербурге. По имеющимся данным, ИГ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России», — сказал Путин на заседании лидеров стран ШОС в Астане, пишет РИА Новости.
«Нужно укреплять координацию спецслужб организации (ШОС-– ред.), в том числе, по линии региональной антитеррористической структуры», — добавил Путин.
3 апреля в санкт-петербургском метро в результате взрыва самодельного устройства погибли 14 человек, были ранены около 50 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По данным СКР, взрыв осуществил террорист-смертник из Средней Азии, 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имеющий гражданство РФ и предположительно связанный с «Исламским государством» (ИГ).
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам Змюрны В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
Свитальский: Реализуемые в сфере правосудия Армении реформы относятся к приоритетам ЕС Об этом 9 июня заявил руководитель делегации Евросоюза в РА, посол Петр Свитальский на встрече с министром юстиции республики Давидом Арутюняном.
Самый длинный в мире Zip Line в Армении будет готов в конце июля По его словам, техническую поддержку проекту оказывают специалисты из Франции и Австрии, главный конструктор проекта - из Грузии
Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице не выявил нарушений С армянской стороны мониторинг провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.