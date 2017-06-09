В Каталонии назвали дату референдума о независимости
9 июня 2017 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября 2017 года. Об этом заявил глава автономной области Карлес Пучдемон (Carles Puigdemont), передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
По его словам, вопрос, который вынесут на плебисцит, будет звучать следующим образом: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?»
25 мая El Pais со ссылкой на источники в правительстве королевства сообщила, что Мадрид готов принять все меры для того, чтобы не допустить проведения референдума о независимости Каталонии.
14 февраля Конституционный суд Испании назвал незаконными две резолюции, принятые каталонским парламентом, которые предполагали проведение плебисцита.
Каталония — автономия на северо-востоке Испании. В последнее время в королевстве значительно усилились сепаратистские настроения. В конце сентября прошлого года парламент Каталонии одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании, однако конституционный суд аннулировал действие этого закона.
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