В Турции взорвался заминированный автомобиль

PanARMENIAN.Net - На юго-востоке Турции недалеко от поста жандермии в провинции Батман взорвался заминированный автомобиль. В результате три человека получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Согласно источнику, в настоящее время район взрыва оцеплен. На место прибыли полиция и кареты «скорой помощи».

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет и унес более 40 тысяч жизней. После недавних взрывов в Анкаре, в результате которых погибли десятки людей, Турция нанесла авиаудары по позициям курдских повстанцев на севере Ирака. Турецкие власти также 15 марта объявили комендантский час в районе Кайнартепе в связи с новой антитеррористической операцией против вооруженных курдских мятежников. Ранее, в декабре 2015 года, турецкие власти уже объявляли комендантский час в ряде населенных курдами регионов на юго-востоке страны, где проходили уличные столкновения силовиков и членов РПК.