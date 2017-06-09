Сборная Армении по футболу отправилась в Черногорию
9 июня 2017 - 14:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Утром 9 июня сборная Армении по футболу вылетела в Подгорицу, где 10 июня в 22:45 (по ереванскому времени), состоится матч со сборной Черногории в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает Федерация футбола Армении (ФФА).
В составе армянской сборной отправился 21 футболист, среди которых капитан команды, полузащитник - Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», голкиперы: Арсен Бегларян («Алашкерт»), Григор Меликсетян («Гандзасар-Капан»), Арам Айрапетян («Бананц»); Защитники: Тарон Восканян («Кармиотиса»), Грайр Мкоян, («Эстеглал»), Гаэль Андонян («Вериа»), Левон Айрапетян («Пейкан»), Гагик Дагбашян («Алашкерт»), Артак Едигарян («Алашкерт»), Армен Манучарян («Пюник»); Полузащитники: Араз Озбилис («Бешикташ», Эдгар Манучарян («Урал»), Эдгар Малакян («Сталь»), Маркос Пизелли («Ксанти»), Камо Ованнисян («Торпедо-Белаз»), Артак Григорян («Алашкерт»), Нарек Асланян («Пюник»); Нападающие: Руслан Корян («СКА-Хабаровск»), Артур Саркисов («Енисей»), Тигран Барсегян («Вардар»).
4 июня армянские футболисты одержали свою самую крупную победу на Республиканском стадионе в Ереване, обыграв в товарищеской встрече сборную Сент-Китс и Невиса со счетом 5:0.
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