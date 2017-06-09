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В Армении появится Комиссия по предотвращению коррупции

В Армении появится Комиссия по предотвращению коррупции
9 июня 2017 - 15:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении на внеочередном заседании 9 июня единогласно принял во втором и окончательном чтении поправки в пакет антикоррупционных законов, предусматривающие создание в стране Комиссии по предотвращению коррупции, а также Институт анонимных информаторов.

Как отметила, представляя законопроект вице-спикер НС Армении Арпине Ованнисян, пакет предусматривает три основные сферы регулирования.

В качестве первого важного аспекта, которое предлагается изменить, депутат отметила расширение списка должностных лиц, которые будут обязаны представлять декларации о доходах.

«Если на сегодня декларации представляет порядка 500 высокопоставленных чиновников, то после вступления поправок в силу их число возрастет до 2,2 тыс., включая представителей новых сфер. В частности, отныне подотчетны будут также судьи, следователи, чиновники из СПИСА, спецслужб, а также чиновники, занимающие высокие должности и члены различных госкомиссий по обжалованию решений», - сказала Ованнисян, передает «Новости-Армения».

Законом также урегулировано понятие «состав семьи», члены которой также будут обязаны отчитаться о доходах. Это затронет в частности, супругов, несовершеннолетних детей, лиц, находящихся на попечении у чиновника, а также любых лиц, проживающих совместно с ним.

Второй важной сферой, которую регулирует законодательство, является создание Комиссии по предотвращению коррупции, которая начнет функционировать предположительно с апреля 2018 года.

«Превентивный орган будет заниматься проверкой, анализом и достоверностью деклараций чиновников и наказанием нарушителей, в частности, применять в их отношении административную ответственность, требовать дополнительные обоснования от чиновников, а также при наличии сомнений в нарушениях – представлять материалы в Генпрокуратуру», - сказала Ованнисян, добавив, что комиссия не будет обладать следовательскими полномочиями.

При этом состав комиссии будут определять ряд структур, в частности, кандидатов смогут представить Конституционный суд, офис Омбудсмена, Палата адвокатов, Общественная палата и парламентская оппозиция, которая должна будет выдвинуть одного кандидата, утвержденного на основе консенсуса.

Все кандидаты в состав комиссии должны будут пройти необходимое тестирование, а также собеседование, по итогам которых последние будут представлены на рассмотрение парламентариев.

По словам вице-спикера, законодательными поправками вводится также новое понятие – институт анонимного осведомителя (информатора) и система осведомлений. Планируется, что осведомители будут добросовестно представлять информацию о коррупционных явлениях или другом ущербе общественным интересам.

Предусмотрены три вида осведомлений – внутренние, внешние и общественные. Внутренние предусматривают информирование о соответствующем случае коррупции со стороны подчиненного своему начальству, внешние – когда осведомитель сообщает о коррупции в соответствующие правовые инстанции. Третий вид осведомлений предполагает осведомление общества посредством СМИ или других источников.

«Предусматривается также создание единой электронной площадки, которая позволит анонимно осведомлять о коррупционных случаях соответствующие правоохранительные структуры. Также предусмотрены механизмы защиты осведомителей», - сказала Ованнисян.

При этом она отметила, что вся информация будет передаваться анонимно, и будет доступна только сотрудникам Генпрокуратуры.

«Предоставленные информаторами данные не будут публичны, в связи с чем исключается возможность поклепа на лиц, к которым заявитель имеет личную неприязнь, тем самым нанося удар по его авторитету и имиджу и пытаясь дискредитировать его. Вся информация будет проверяться в закрытом режиме, и она не будет достоянием общественности», - заверила Ованнисян.

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Newsarmenia.am: Армения создаст Комиссию по предотвращению коррупции и Институт анонимных информаторов
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