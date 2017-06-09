Захвативший заложников в Ньюкасле мужчина задержан: Пострадавших нет

PanARMENIAN.Net - Полиция сообщила о задержании мужчины, который удерживал заложников в британском Ньюкасле.

«Мужчина арестован и находится под стражей», — говорится в сообщении полиции в микроблоге Twitter.

Дороги в районе происшествия и ближайшее метро Byker пока остаются закрытыми, отметили в полиции.

Ранее стало известно, что все заложники освобождены, в здании оставался только захватчик, с ним вели переговоры. Никто из заложников не пострадал.

«Мы подтверждаем, что информации или сведений о том, что этот инцидент является терактом, нет», — добавили в полиции, пишет «Ведомости».

9 июня мужчина, вооруженный ножом, захватил заложников в центре по трудоустройству в Ньюкасле на северо-востоке Англии. Захват заложников оценивается как частный инцидент, потому что мужчину знают в центре по трудоустройству.