Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице не выявил нарушений
9 июня 2017 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - На армяно-азербайджанской границе, в Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 7 июня был проведен очередной мониторинг госграницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.
С армянской стороны мониторинг провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Нарушений режима прекращения огня в ходе мониторинга госграницы зарегистрировано не было.
После мониторинга, в ходе брифинга в общине Айгепар Тавушской области, представителям ОБСЕ были представлены ситуация на границе, статистика случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной.
Внимание представителей ОБСЕ особо было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона периодически обстреливает приграничные населенные пункты и дороги.
Поблагодарив армянскую сторону за представленные данные, представители ОБСЕ отметили, что они найдут отражение в их докладах.
На армяно-азербайджанской границе, возле населенного пункта Каян Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 апреля был проведен очередной мониторинг госграницы.
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