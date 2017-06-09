Самый длинный в мире Zip Line в Армении будет готов в конце июля

PanARMENIAN.Net - На данный момент проектирование самого длинного в мире аттракциона Zip Line в Енокаване (Армения) близится к завершению и уже с 20-25 июня начнутся строительные работы. Завершить строительство Zip Line планируется в конце июля. Об этом заявил основатель проекта Yell Extreme Park Тигран Чибухчян.

Длина будущего Zip Line - скоростной трассы для экстремального спуска по стальному канату, составит 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета равна 3 минутам, максимальная скорость – 120 км/ч. Самый длинный на данный момент в мире Zip Line находится в Мексике, его протяженность составляет 2545 метров.

«Изначально мы планировали, что открытие Zip Line в начале апреля, даже выбрали дату. Однако, проект с инженерской точки зрения довольно сложный. Существуют, как минимум, 15 параметров, которым аттракцион должен соответствовать», - сказал Чибухчян.

По его словам, техническую поддержку проекту оказывают специалисты из Франции и Австрии, главный конструктор проекта - из Грузии, пишет «Новости-Армения».

В рамках акции по сбору средств на строительство Zip Line менее чем за месяц удалось собрать 22.165 долларов, сообщил руководитель отдела маркетинга проекта Yell Extreme Park Гегам Варданян.

«Акция по сбору денег началась 4 мая и закончилась 2 июня. Сбор средств осуществлялся на краудфандинговой международной платформе Indiegogo. По завершению акции инвестиции превысили ожидаемую нами сумму 20 тысяч долларов. В акции приняли участие 310 человек» ,- сказал Варданян.

«В сборе средств приняли участие люди из разных стран мира, больше всего, конечно, из Армении - порядка 70%, затем из России, США и Грузии. Изначально мы подготовили пакеты стоимостью 60 долларов, куда входил билет на аттракцион, но у нас были также пакеты стоимостью 500 и 1000 долларов. Пакеты стоимостью 1000 долларов приобрели премьер-министр Армении Карен Карапетян и бизнесмен из России Рубен Арутюнян. Это были самые большие инвестиции» ,- сказал Варданян.

Проект Yell Extreme Park был основан в 2015 году в селе Енокаван Тавушской области. Место было выбрано как наиболее соответствующее по климатическим условиям, географическому положению и рельефным особенностям.

Целью проекта является развить приключенческий и экстремальный туризм в Армении, стать крупным центром экстремального туризма в регионе, создать новые рабочие места в приграничных районах, активизировать общественную жизнь и поощрять здоровый образ жизни.