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Теракт в окрестностях Багдада унес жизни 20 человек

Теракт в окрестностях Багдада унес жизни 20 человек
9 июня 2017 - 17:08 AMT

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва в иракском городе Эль-Мусайиб в 60 км к югу от Багдада.

По информации телеканала Al Mayadeen, теракт в населенном преимущественно шиитами городе устроил смертник. Министерство внутренних дел Ирака подтвердило гибель 20 человек.

«Взрыв в районе рынка в Эль-Мусайибе осуществил террорист-смертник, в результате погибли 20 человек, 21 получил ранения», - заявил официальный представитель ведомства Саад Маан, пишет ТАСС.

По данным портала Shafaq News, еще один взрыв произошел в священном для мусульман-шиитов городе Кербела, ранения получили четыре человека.

Ответственность за обе вылазки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

Как отмечается в докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку, в мае жертвами насилия в Ираке стали 354 человек, 470 пострадали.

Ссылки по теме:
AFP. Suicide bomber kills 20 in market south of Baghdad
Tass.ru: СМИ: 20 человек стали жертвами теракта в окрестностях Багдада
Tass.ru: СМИ: 20 человек стали жертвами теракта в окрестностях Багдада
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