Теракт в окрестностях Багдада унес жизни 20 человек
9 июня 2017 - 17:08 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва в иракском городе Эль-Мусайиб в 60 км к югу от Багдада.
По информации телеканала Al Mayadeen, теракт в населенном преимущественно шиитами городе устроил смертник. Министерство внутренних дел Ирака подтвердило гибель 20 человек.
«Взрыв в районе рынка в Эль-Мусайибе осуществил террорист-смертник, в результате погибли 20 человек, 21 получил ранения», - заявил официальный представитель ведомства Саад Маан, пишет ТАСС.
По данным портала Shafaq News, еще один взрыв произошел в священном для мусульман-шиитов городе Кербела, ранения получили четыре человека.
Ответственность за обе вылазки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).
Как отмечается в докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку, в мае жертвами насилия в Ираке стали 354 человек, 470 пострадали.
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