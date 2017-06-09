Свитальский: Реализуемые в сфере правосудия Армении реформы относятся к приоритетам ЕС

PanARMENIAN.Net - Реализуемые в сфере правосудия в Армении реформы относятся к числу приоритетов Евросоюза. Об этом 9 июня заявил руководитель делегации Евросоюза в РА, посол Петр Свитальский на встрече с министром юстиции республики Давидом Арутюняном, сообщили в пресс-службе Минюста РА.

«Реализуемые в сфере правосудия в Армении реформы относятся к числу приоритетов Евросоюза», – сказал Свитальский.

Арутюнян поблагодарил посла Петра Свитальского за содействие реализуемым в Армении важным программам и выразил надежду, что сотрудничество будет продолжительным, «а результат – ощутимым».

Посол отметил важность эффективного осуществления мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, укрепление независимости судебной системы, и выразил поддержку ЕС в вопросе их реализации.

Арутюнян назвал неотложными осуществляемые в сфере реформы и обсудил с послом возможности сотрудничества с ЕС в вышеотмеченных сферах, а также в направлении совершенствования системы электронного управления, реформы Трудового кодекса.