Свитальский: Реализуемые в сфере правосудия Армении реформы относятся к приоритетам ЕС
9 июня 2017 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Реализуемые в сфере правосудия в Армении реформы относятся к числу приоритетов Евросоюза. Об этом 9 июня заявил руководитель делегации Евросоюза в РА, посол Петр Свитальский на встрече с министром юстиции республики Давидом Арутюняном, сообщили в пресс-службе Минюста РА.
«Реализуемые в сфере правосудия в Армении реформы относятся к числу приоритетов Евросоюза», – сказал Свитальский.
Арутюнян поблагодарил посла Петра Свитальского за содействие реализуемым в Армении важным программам и выразил надежду, что сотрудничество будет продолжительным, «а результат – ощутимым».
Посол отметил важность эффективного осуществления мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, укрепление независимости судебной системы, и выразил поддержку ЕС в вопросе их реализации.
Арутюнян назвал неотложными осуществляемые в сфере реформы и обсудил с послом возможности сотрудничества с ЕС в вышеотмеченных сферах, а также в направлении совершенствования системы электронного управления, реформы Трудового кодекса.
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