Индия и Пакистан вошли в ШОС

PanARMENIAN.Net - Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали документ о принятии в состав организации Индии и Пакистана. Об этом сообщается на сайте организации.

Лидеры России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана подписали решение о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в члены организации и предоставлении им статуса государств-членов ШОС.

Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов заявил, что организация становится «центральной и связующей» структурой в Евразии.

«ШОС успешно прошла испытание временем, а принципы организации стали близки и понятны миллионам людей на планете», — сказал он, передает РБК.

По словам Алимова, за прошедший год страны-участницы достигли результатов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью.

Участники организации на встрече в Астане, помимо прочего, обсудили ситуацию в Афганистане, на Украине и в Сирии. Генеральный секретарь ШОС заявил о необходимости поддерживать реализацию Парижского соглашения по климату.

В рамках визита на саммит ШОС Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи обсуждалась подготовка предстоящего визита китайского лидера в Россию, сообщает пресс-служба президента .

7 июня помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о поддержке Москвой планов вступления Ирана в ШОС. Этот вопрос нужно решить быстрее, сказал он. Ушаков отметил, что получение Ираном статуса постоянного члена будет обсуждаться «в узком составе». При этом он не ждет, что решение будет принято на саммите в Астане.

«Мы считаем, что вопрос созрел для того, чтобы его решить, но есть нюансы в позиции ряда стран. Мы считаем, что вопрос надо решать рано или поздно, лучше рано», — заявил Ушаков.

Иран подал заявку на вступление в ШОС в 2008 году. Раньше принять страну в организацию было невозможно по условиям членства, так как Тегеран находился под санкциями ООН, однако после их снятия это препятствие было устранено.