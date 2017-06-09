В Иране арестовали 41 подозреваемого по делу о терактах в Тегеране

PanARMENIAN.Net - Спецслужбы Ирана арестовали 41 подозреваемого в организации террористических атак в Тегеране.

«С помощью служб безопасности и членов семей подозреваемых 41 человек, связанный с атаками и «Исламским государством», был арестован в различных провинциях страны», — отметили в МВД Ирана, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в ходе спецопераций у подозреваемых были изъяты боеприпасы и документация.

Ранее спецслужбы Ирана арестовали двух подозреваемых в организации терактов в Тегеране, в результате которых погибли 17 человек.

7 июня в столице Ирана произошел двойной теракт. Нападению подверглись здание парламента и мавзолей первого верховного лидера страны — аятоллы Хомейни. По предварительным данным, жертвами атаки стали 17 человек, 39 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя ИГ. Корпус стражей Исламской революции пообещал отомстить исламистам.