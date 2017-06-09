В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам Змюрны
9 июня 2017 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В зале «Назар Шириноглу» в Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам Змюрны (ныне Измир – ред.).
Главным докладчиком вечера был автор недавно изданной издательством «Арас» Стамбула книги «Армяне Измира» Закария Милданоглу, передает «Армяне сегодня».
Со вступительной речью на армянском языке выступил действующий руководитель издательства «Арас», экс-редактор издания «Акос», представитель армянской интеллигенции Константинополя Робер Копташ.
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
Были продемонстрированы архивные факты, остатки материального и духовного наследия, оставленного армянской общиной Змюрны, а также говорилось о численности армянских общинных школ, издательств, других культурных очагов, имевшихся до 1915 года не только в Змюрне, но и по всей территории Турции.
Отмечается, что до Первой мировой войны 60% населения Измира составляли армяне, греки и евреи. Пожар Змюрны, известный в истории как Змюрненская катастрофа, произошел в сентябре 1922 года. В то время войска кемалистского правительства Турции в ходе войны нанесли поражение греческим войскам, проникшим в глубь Малой Азии и освободившим греческие территории, а 9 сентября 1922 года вторглись в Змюрну. Чтобы избежать истребления, тысячи армян спрятались на территории церкви Св. Степанос. Вследствие пожара сгорело болен 50 тысяч домов, 24 церкви, 28 школ, банки, консульства, больницы.
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