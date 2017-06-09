Международная выставка «ЭКСПО-2017» в Астане: Саргсян посетит армянский павильон
9 июня 2017 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В Астане 9 июня состоялась официальная церемония открытия международной профессиональной выставки «Астана Экспо 2017». Выставка начнет работу с 10 июня.
Свое участие в выставке подтвердили 115 стран и 22 международные организации (ЮНЕСКО, ЮНИДО, Всемирный банк и др.). В выставке, посвященной альтернативным источникам энергии и «зеленым» технологиям, которая названа «Энергия будущего», страны-участницы представят лучшие мировые технологии энергосбережения, новейшие разработки в области использования альтернативных источников энергии. В числе участников Экспо - Армения.
9 июня президент РА Серж Саргсян отправился с рабочим визитом в Казахстан для участия в церемонии открытия выставки. В рамках Экспо он посетит и армянский павильон.
На территории выставки, площадь которой составляет 25 га, ключевым и основным павильоном будет здание, выполненное в сферической форме под названием «Нур Алем», тематическая концепция которого представлена как «Музей Энергии Будущего». На 7 этажах сферического здания будут продемонстрированы основные виды энергии - энергия космоса, солнца, биомасс, ветра, воды и кинетическая энергия, а восьмой этаж представит экспозицию «Астана – Город будущего 2050».
В числе тех, кто уже подтвердил участие – развитые государства, лидеры в современной энергетике. В первую очередь – это страны Юго-восточной Азии – Южная Корея, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Япония. Кроме того, такие гегемоны по потреблению энергии как Китай и Индия уже готовят павильоны на ЭКСПО. Традиционные европейские государства, которые стоят в авангарде зеленых технологий – Нидерланды, Великобритания, Германия, Франция. Участие в ЭКСПО примет, например, Коста-Рика – первая страна, которая живет на 100% за счет возобновляемых источников энергии. Интерес к Выставке проявили государства Америки, Азии, СНГ. Фактически, охвачены все регионы мира.
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