В Британии подведены окончательные итоги досрочных парламентских выборов

PanARMENIAN.Net - На британских досрочных парламентских выборах в ночь на 10 июня были подсчитаны результаты в последнем округе - лондонском Кенсингтоне. Там разрыв между Консервативной и Лейбористской партиями был настолько мал, что потребовалось несколько раз пересчитать голоса.

В итоге консерваторы победили с преимуществом в 20 голосов, существенно сдав свои позиции. На последних парламентских выборах перевес консерваторов в Кенсингтоне составлял 7000 голосов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Таким образом были подведены окончательные итоги голосования. Консерваторы получают 318 мест в Палате общин, лейбористы - 262.

Несмотря на потерю абсолютного большинства, Тереза Мэй собирается остаться премьер-министром, вступив в союз с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Вместе обе партии набирают 328 мандатов, что достаточно для получения большинства.

Между тем в Великобритании создание правительственных коалиций - большая редкость. В случае успеха это будет всего лишь второй случай после окончания Второй мировой войны - в 2010 году тори сформировали правительство вместе с либеральными демократами. Либеральные демократы после выборов уже заявили, что на этот раз в коалицию с консерваторами вступать не намерены.