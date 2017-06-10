В Лондоне могут установить баррикады в общественных местах

PanARMENIAN.Net - Полиция Лондона заявила о возможных усилениях мер безопасности в общественных местах, в том числе об установлении баррикад.

Согласно заявлению, в данный момент обсуждается вопрос об установлении баррикад в местах скопления людей и главных достопримечательностей, а также о введении других мер по усилению безопасности. Стражи порядка также рассматривают способы обеспечения безопасности во время проведения массовых событий в течение лета, пишет РИА Новости.

«Если вы заметите что-то необычное или подозрительное, если вы просто почувствуете что-то неладное, доверьтесь своим инстинктам и сообщите об этом, пожалуйста», — отметил глава контртеррористического отдела полиции Дин Хэйдон.

3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд 7 июня официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.