В Лондоне могут установить баррикады в общественных местах
10 июня 2017 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Лондона заявила о возможных усилениях мер безопасности в общественных местах, в том числе об установлении баррикад.
Согласно заявлению, в данный момент обсуждается вопрос об установлении баррикад в местах скопления людей и главных достопримечательностей, а также о введении других мер по усилению безопасности. Стражи порядка также рассматривают способы обеспечения безопасности во время проведения массовых событий в течение лета, пишет РИА Новости.
«Если вы заметите что-то необычное или подозрительное, если вы просто почувствуете что-то неладное, доверьтесь своим инстинктам и сообщите об этом, пожалуйста», — отметил глава контртеррористического отдела полиции Дин Хэйдон.
3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд 7 июня официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.
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