// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Лондоне могут установить баррикады в общественных местах

В Лондоне могут установить баррикады в общественных местах
10 июня 2017 - 11:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция Лондона заявила о возможных усилениях мер безопасности в общественных местах, в том числе об установлении баррикад.

Согласно заявлению, в данный момент обсуждается вопрос об установлении баррикад в местах скопления людей и главных достопримечательностей, а также о введении других мер по усилению безопасности. Стражи порядка также рассматривают способы обеспечения безопасности во время проведения массовых событий в течение лета, пишет РИА Новости.

«Если вы заметите что-то необычное или подозрительное, если вы просто почувствуете что-то неладное, доверьтесь своим инстинктам и сообщите об этом, пожалуйста», — отметил глава контртеррористического отдела полиции Дин Хэйдон.

3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд 7 июня официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.

Ссылки по теме:
Ria.ru. "Шестерка" выступает против шагов, угрожающих ядерной сделке с ИраномЛондонская полиция рассматривает установку баррикад в общественных местах
 Самое значимое
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Познер: Церковь для меня неприемлемая организация
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом
В Тбилиси облили краской мемориал Гейдара Алиева
Ученые открыли секрет долголетия жителей греческих деревушек на севере Крита
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Тренер сборной Армении перед матчем с Черногорией: Сделаем все возможное, чтобы победить Об этом 9 июня накануне матча сборной Армении сказал полузащитник сборной Армении Артак Григорян на совместной пресс-конференции с главным тренером Артуром Петросяном.
СМИ: Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед» за €73 млн Нападающий «Реала» Альваро Мората станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Часть доставленной из Армении гумпомощи направлена в Дамаск По поручению президента Армении и согласно договоренности между министерствами обороны Армении и России, часть доставленной в Сирию гумпомощи – одежда и продукты, 9 июня направлена в Дамаск.
Азербайджан более 250 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС НКР На различных участках линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм и 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы